Назван секрет высокой продолжительности жизни человека

 

Фото: AP/Scanpix

Ученые из Пхоханского университета науки и технологии в Южной Корее обнаружили молекулярный механизм, препятствующий быстрому старению живого организма. С помощью него клетки избавляются от дефектных молекул РНК, что продлевает жизнь. Подобные системы, по мнению исследователей, существуют и у человека, что обуславливает его долголетие по сравнению со многими другими видами животных. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Nature Communications.

Продолжительность жизни организмов зависит от того, насколько эффективно клетка осуществляет контроль матричной РНК (мРНК). В результате мутаций в этих молекулах могут возникать лишние стоп-кодоны (нонсенс-мутации), которые заранее обрывают синтез белка. В результате образуются молекулы, которые могут оказывать на клетку токсичный эффект. Этому препятствует система нонсенс-опосредованного распада мРНК (NMD), которая расщепляет цепочки рибонуклеотидов с дефектами.

В первой части исследования биологи определили, как меняется уровень активности NMD с возрастом нематод Caenorhabditis elegans. Для этого в червей ввели ген бактерий lacZ, внутри которого в неправильном месте находился стоп-кодон. LacZ был соединен с геном, кодирующим зеленый флуоресцентный белок (GFP). При синтезе белка мРНК, образованная на матрице гибридного гена lacZ-GFP, в норме должна расщепляться системой NMD. В ином случае исследователи могли наблюдать флуоресценцию.

Реклама

Оказалось, что с течением времени флуоресценция в тканях C.elegans становилась все сильнее. Это указывало на то, что активность NMD с возрастом червей уменьшалась, что также подтверждалось увеличением концентрации гибридной мРНК.

На следующем этапе работы исследователи использовали генетически модифицированных C.elegans, у которых мутация была введена в ген daf-2. Последний отвечает за выработку инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1), участвующего в переходе животного из ювенильной формы в зрелую стадию развития. Его блокирование провоцирует обратное превращение червя и тормозит старение.

У животных с мутацией daf-2 было обнаружено усиление активности NMD. Это удалось определить, проанализировав количественный состав различных мРНК с нонсенс-мутациями и сравнив его с таковым у нормальных червей. Ученые также изменили ген smg-2, кодирующий ключевой компонент NMD, тем самым подавив функцию системы. В результате «выигрыш» в продолжительности жизни у генетически модифицированных C.elegans уменьшился.

Наконец, было показано, что усиление активности NMD в нервных клетках способствовало долголетию C.elegans.

Ученые полагают, что естественное поддержание работы NMD в зрелом возрасте и других систем контроля новосинтезированных мРНК может объяснять высокую продолжительность жизни человека.

Еще по этой теме
Определена средняя максимальная продолжительность жизни человека

Определена средняя максимальная продолжительность жизни человека


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

Пенсионный возраст в Латвии может достигнуть 70 лет Новости

Пенсионный возраст в Латвии может достигнуть 70 лет

Продукты из сои помогают победить рак груди Wo&Men

Продукты из сои помогают победить рак груди

Она сказала мужу, что беременна, на его похоронах. А потом... Wo&Men

Она сказала мужу, что беременна, на его похоронах. А потом...

Сурганова о раке: Я дотянула до последнего Showbiz

Сурганова о раке: Я дотянула до последнего

Марк Цукерберг во второй раз станет отцом Showbiz

Марк Цукерберг во второй раз станет отцом

Наука

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 