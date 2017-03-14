Названа новая причина превращения Сахары в пустыню

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Геолог Дэвид Райт (David Wright) из Сеульского университета выяснил, что человек мог быть одной из основных причин появления пустыни Сахара. На это указывают археологические данные, согласно которым люди, живущие в регионе до его опустынивания, начали разводить домашних животных. Статья исследователя опубликована в журнале Frontiers in Earth Science. Об этом сообщает сайт Phys.org.

Ученый проанализировал свидетельства, указывающие на время появления пасторализма на территории пустыни Сахара, и сравнил их с данными о распространении характерной для лесостепи кустарниковой растительности. Райт обнаружил, что приблизительно восемь тысяч лет назад в районах, окружающих реку Нил, возникли первые пасторальные племена, и в это же время начались экологически изменения.

По мнению исследователя, одомашнивание животных привело к уменьшению растительного покрова и увеличению альбедо — количества солнечного света, отражающегося от поверхности. В свою очередь, это оказало влияние на местный климат, делая дожди более редкими, что усилило процесс опустынивания.

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