Создана самая подробная модель гигантского смерча

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Специалисты центра инженерных и космических наук (Space Science and Engineering Center, SSEC) создали модель одного из самых мощных торнадо за всю историю наблюдения, который прошел по городу Эль Рино в американском штате Оклахома 24 мая 2011 года. Анимация опубликована на YouTube-канале UWSSEC.

Ученые использовали высокопроизводительный компьютер Blue Waters для визуализации процессов, протекающих внутри самого вихря и его родительской суперъячейки — грозового облака, внутри которого присутствует крупный поток вращающегося воздуха. Модель удалось создать на основе метеорологических наблюдений реального смерча. С учетом представленных данных суперкомпьютер смог реконструировать торнадо за три дня. У персональных ЭВМ на это ушло бы несколько десятилетий.

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