В Швейцарии создали съедобных роботов

Ученые Швейцарского федерального технологического института предложили необычное решение лечения заболеваний с помощью съедобных роботов. Как пишет The Daily Mail, представлена первая часть робота, который, по планам, будет доставлять лекарства в желудочно-кишечный тракт.

Окончательная версия изобретения будет не только четко работать, но и обладать приятным вкусом.

Роботы сделаны из желатин-глицеринового композита. Примечательно, что они не только станут транспортом для лекарств, но и будут являться пищей. Они разлагаются, не выделяют вредных веществ, а также биологически совместимы. Уже точно известно, что роботы в качестве топлива будут использовать естественные химические реакции.

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