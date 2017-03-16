Доказана недостижимость абсолютного нуля

 

Физики из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) математически доказали невозможность достижения абсолютного нуля — минимально допустимой температуры, равной нулю кельвинов (минус 273,15 градуса Цельсия). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает New Scientist.

Ученые задались вопросом о том, какое число шагов необходимо сделать, чтобы охладить систему до абсолютного нуля. Ответ зависит от того, какую работу необходимо совершить для того, чтобы перевести тепло из данной системы вовне.

Применяя методы теории квантовой информации, физики доказали, что никакая реальная система никогда не достигнет нуля кельвинов, поскольку это потребовало бы бесконечного количества шагов.

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Авторы полагают, что их работа окажется полезной при создании квантовых компьютеров, требующих использования материи с максимально низкими температурами. Физическая невозможность достижения абсолютного нуля постулируется третьим началом термодинамики.


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