В России создали приложение для подсчета зерен в колосьях

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) разработали специальное приложение для смартфона, позволяющее по фотографии считать зерна в колосе растений и определять другие фенотипические параметры, передает РИА «Новости».

«Когда изучают урожайность разных сортов пшеницы, одним из этапов анализа является подсчет количества зерен в колосе растения. Как правило, это проводится вручную, что отнимает в полевых условиях немало времени.

И при этом мы узнаем только количество зерен в колосе. Наш программный продукт позволяет автоматизировать этот процесс и значительно расширить объем первичной информации», - отметил завлабораторией эволюционной биоинформатики и теоретической генетики Дмитрий Афонников.

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Для использования Android-приложения, получившего название SeedCounter, необходимо поместить зерна из колоса на белый лист бумаги и сфотографировать их. Затем программа проведет подсчет, масштабирование и обмеры зерен, а после этого оформит результаты в виде готового отчета. При этом она сделает это не только быстрее, но и точнее, чем человек.

Как полагают разработчики, в число потенциальных пользователей SeedCounter войдут биологи из научных экспедиций,

сотрудники многочисленных селекционных станций, а в перспективе - агрономы сельхозпредприятий, которые заинтересованы в анализе результатов использования того или иного сорта. Кроме того, приложение может быть полезно студентам и школьникам.

«Сотрудники лаборатории намерены и дальше работать в этом актуальном направлении. В их планах создание программы, которая будет по фотографии распознавать колосья пшеницы и проводить оценку их параметров. В числе других задач - разработка аналогичных продуктов по фенотипированию клубней картофеля», - говорится в сообщении института.