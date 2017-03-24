Ученые выяснили, что использование навигаторов «выключает» некоторые области мозга

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона пришла к выводу, что использование навигатора, чтобы добраться до нужного места, приводит к «выключению» гиппокампа, который при отсутствии устройства использовался бы для моделирования различных маршрутов. Статья, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Nature Communications.

Как напоминает N+1, гиппокамп – отдел мозга животных и человека, обрабатывающий пространственную информацию об окружающей среде. Согласно результатам исследований на людях, одной из его основных функций является консолидация памяти. Также известно, что гиппокамп поддерживает извлечение прошлого для имитации будущего.

Для проверки связи между работой гиппокампа и принятием решений на местности ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 24 добровольца. Им было предложено проложить несколько пеших маршрутов в виртуальной симуляции лондонского района Сохо, улицы в котором часто пересекаются, предоставляя множество вариантов для выбора пути. В это время мозг испытуемых сканировали при помощи МРТ.

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Согласно результатам эксперимента, когда добровольцы прокладывали путь из одной точки в другую самостоятельно, то аппарат МРТ фиксировал всплески активности в гиппокампе и в префронтальной коре. Однако аппарат не фиксировал никаких всплесков, если испытуемые ориентировались в виртуальном Лондоне при помощи навигатора. Кроме того, анализ данных показал, что задняя часть правого гиппокампа отслеживает изменения в количестве доступных вариантов пути, а его передняя часть фиксирует изменения, связанные с расчетом расстояния.

Также исследователи выяснили, что водители, которые следуют за указаниями навигатора, не задействуют свой гиппокамп, что отражается на их умении ориентироваться в пространстве. Этот результат исследования согласуется с выводами нейробиологов из Университетского колледжа Лондона, которые ранее выяснили, что гиппокамп лондонских таксистов расширяется по мере того, как они учатся ориентироваться среди улиц и достопримечательностей города.

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