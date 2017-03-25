На Камчатке проснулся молчавший 200 лет вулкан

На Камчатке произошло извержение вулкана Камбального, который оставался неактивным более 200 лет, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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Вулкану установлен «оранжевый» код авиационной опасности. Это означает, что в любое время на исполине могут произойти пепловые выбросы на высоту до 6-8 км, которые могут представлять угрозу для международных рейсов и низколетящих самолетов.

"Извержение Камбального началось в субботу утром по местному времени. Пепловый шлейф на высоте 5-6 км протянулся уже на 160 км на юг - юго-запад от вулкана в Тихий океан", - сказала "Интерфаксу" вулканолог Ольга Гирина. - Извержения этого вулкана никто не ожидал.

Камбальный хоть и значится в списке действующих вулканов Камчатки, но на памяти современников он не извергался.

Точной информации о его последнем извержении нет, но, возможно, оно произошло лет 250 назад".

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Как сообщили в краевом главке МЧС, ближайший населенный пункт от вулкана - поселок Озерновский Усть-Большерецкого района. Он находится в 77 километрах от Камбального. «Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано», - цитирует ведомство РИА «Новости».

Вулкан Камбальный (Камбальная сопка) расположен в Южно-Камчатской вулканической зоне на юге Камбального вулканического хребта. Высота вулкана - 2156 метров.

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