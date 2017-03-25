Ученые: использование навигаторов «выключает» некоторые области мозга

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона пришла к выводу, что использование навигатора, чтобы добраться до нужного места, приводит к «выключению» гиппокампа, который при отсутствии устройства использовался бы для моделирования различных маршрутов. Статья, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Nature Communications.

Как напоминает N+1, гиппокамп - отдел мозга животных и человека, обрабатывающий пространственную информацию об окружающей среде.

Согласно результатам исследований на людях, одной из его основных функций является консолидация памяти. Также известно, что гиппокамп поддерживает извлечение прошлого для имитации будущего.

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Для проверки связи между работой гиппокампа и принятием решений на местности ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 24 добровольца. Им было предложено проложить несколько пеших маршрутов в виртуальной симуляции лондонского района Сохо, улицы в котором часто пересекаются, предоставляя множество вариантов для выбора пути. В это время мозг испытуемых сканировали при помощи МРТ.

Согласно результатам эксперимента, когда добровольцы прокладывали путь из одной точки в другую самостоятельно, то аппарат МРТ фиксировал всплески активности в гиппокампе и в префронтальной коре. Однако аппарат не фиксировал никаких всплесков, если испытуемые ориентировались в виртуальном Лондоне при помощи навигатора. Кроме того, анализ данных показал, что задняя часть правого гиппокампа отслеживает изменения в количестве доступных вариантов пути, а его передняя часть фиксирует изменения, связанные с расчетом расстояния.

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