Ученые нашли след самого большого живого существа

След длиной в 1,75 метра был обнаружен в австралийском городе Брисбене.

В городе Брисбене в Австралии палеонтологи Квинслендского университета обнаружили самый большой из известных на сегодня следов живого существа, длина которого составляет 1.75 метра. Исследователи отмечают, что это след динозавра, передает Inquisitr.

След был найден в 40 километрах от города Брума. Как утверждают специалисты, его оставил ящер из вида зауроподамов (Sauropoda).

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К характерным признакам этой группы динозавров относятся длинные шеи, а также очень крупные размеры.

Помимо данного следа палеонтологи также обнаружили двадцать следов, оставленных менее крупными ящерами. Специалисты утверждают, что их оставили шесть видов панцирных динозавров, а также стегозавр, и по меньшей мере - пять различных видов хищников.

Возраст обнаруженных следов, по оченкам экспертов, составляет от 90 до 115 миллионов лет.