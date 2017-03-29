Ученые: Люди не всегда правильно понимают поведение собак

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Бывает, что собака напроказила, и при этом она выглядит виноватой — о переживаниях животного сообщают взгляд, поза и прочие признаки. Однако, как показало исследование ученых Нью-Йоркского университета, эмоцию собака испытывает гораздо более простую, чем чувство вины, — это страх.

Людям свойственно очеловечивать своих домашних питомцев. А те на самом деле на многие вещи реагируют совершенно иначе, чем может показаться со стороны. Например, когда собака прижимает уши к голове, зевает или лижет воздух, это значит, что она боится.

Однако исследователи не исключают, что собаки могут испытывать более сложные эмоции. Некоторые из них способны строить планы на будущее, а также предаваться воспоминаниям, передает Planet Today.

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