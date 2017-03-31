Ученые открыли новый вид хищных динозавров

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Животное из вида тираннозавров достигало 9 метров в длину и 2,2 метра в высоту.

Ученые из Австралии и США обнаружили новый вид динозавров из вида тираннозавр, который был назван Daspletosaurus horneri. Об открытии сообщается в журнале Scientific Reports, передает USA Today

Издание отмечает, что останки динозавра палеонтологи обнаружили в штате Монтана в США. Судя по скелету животного, он достигал до 2,2 метров в высоту и 9 метров в длину.

Реклама

На передней части головы располагался защитный слой из плоских чешуек, который отличался высокой тактильной чувственностью. Ученые предполагают, что именно она помогала динозаврам определить местонахождение жертвы и захватить добычу.

При этом сама голова напоминала по форме морду современных крокодилов.

По словам специалистов, животные обитали в период 66-100 миллионов лет назад.

Вид тираннозавров относится к крупным хищникам, которые обитали в Северной Америке.

Еще по этой теме
Google «телепортировал» пользователей в берлинский музей с динозаврами

Google «телепортировал» пользователей в берлинский музей с динозаврами

В Австралии обнаружили новый вид гигантских динозавров

В Австралии обнаружили новый вид гигантских динозавров

В янтаре впервые найден хвост динозавра

В янтаре впервые найден хвост динозавра


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 330000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 142500 EUR

reklama.vesti.lv

Диетологи советуют добавлять в еду арахис Wo&Men

Диетологи советуют добавлять в еду арахис

Ученые раскрыли мифы о русской бане Wo&Men

Ученые раскрыли мифы о русской бане

Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло слухам Wo&Men

Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло слухам

«Горячая штучка» из Бразилии может затмить «ангелов» Victoria's Wo&Men

«Горячая штучка» из Бразилии может затмить «ангелов» Victoria's

Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа Showbiz

Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа

Археология

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 