Ученые открыли новый вид хищных динозавров

Животное из вида тираннозавров достигало 9 метров в длину и 2,2 метра в высоту.

Ученые из Австралии и США обнаружили новый вид динозавров из вида тираннозавр, который был назван Daspletosaurus horneri. Об открытии сообщается в журнале Scientific Reports, передает USA Today

Издание отмечает, что останки динозавра палеонтологи обнаружили в штате Монтана в США. Судя по скелету животного, он достигал до 2,2 метров в высоту и 9 метров в длину.

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На передней части головы располагался защитный слой из плоских чешуек, который отличался высокой тактильной чувственностью. Ученые предполагают, что именно она помогала динозаврам определить местонахождение жертвы и захватить добычу.

При этом сама голова напоминала по форме морду современных крокодилов.

По словам специалистов, животные обитали в период 66-100 миллионов лет назад.

Вид тираннозавров относится к крупным хищникам, которые обитали в Северной Америке.

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