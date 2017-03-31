Медики: Кофе снижает эффективность тренировок

Кофеин негативно сказывается на эффективности тренировок. Одна чашка кофе может значительно снизить способность кровеносной системы качественно выполнять свои функции, заявили швейцарские ученые.

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Из-за этого результаты от физических упражнений будет минимальным. Медики из Университета в Цюрихе провели исследование с участием 18 молодых здоровых людей.

В самом начале эксперимента у каждого из них взяли анализы и проверили уровень физической подготовки. После этого все добровольцы начали употреблять кофе, причем его уровень отличался от привычной нормы для среднестатистического человека.

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Чем больше кофеина находилось в крови, тем ниже была эффективность от занятий физическими упражнениями, которая падала практически до нуля.

В частности, некоторые из участников эксперимента не смогли продолжить состязания в ходе эстафеты по горной местности, ставшей одним из необходимых условий исследования.

Это вызвано тем, что активность кровеносной системы при нагрузке, сравнимой с альпинистской, должна быть на высоком уровне. Однако после употребления 200 миллиграмм кофеина кровеносная система не справлялась с активностью организа спортсменов.

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