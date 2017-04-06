Медики: Хорошо выспаться можно только без одежды

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Чтобы хорошо спать, нужно отказаться от ночных рубашек и пижам. По словам ученых, спать надо нагишом.

Плюс, если спать без одежды, можно сохранить здоровье, снизив риск молочницы. Известно: грибковые инфекции любят тепло и влажность. А одежда для сна нередко заставляет потеть.

Также подобная практика повышает показатели мужской фертильности. Тестостерон выделяется ночью, а жара подавляет этот процесс.

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К тому же, если пара спит без одежды, это позволит укрепить отношения. Такой прямой контакт увеличивает степень возбуждения.

Специалисты подчеркивают: излишне высокая температура в спальне будет приводить к нарушению сна. Они советуют поддерживать в комнате круглый год температуру в 18-24 градуса по Цельсию, передает The Daily Mail.

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