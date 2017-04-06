Ищут добровольцев для эксперемента: валяться на кровати 2 месяца за 16 тыс $

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

Французские ученые ищут добровольцев, которые смогут пролежать два месяца. За эти труды подопытным заплатят 16 тысяч евро в течение четырех лет.

Исследователи из Института космической медицины и физиологии в Тулузе намерены провести эксперимент, в ходе которого на испытуемых будет изучено состояние мышц космонавтов, находящихся на МКС.

В результате

ученые надеются подобрать препарат, который снизит ущерб, причиняемый мышцам в невесомости.

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Кандидатом может стать здоровый мужчина от 20 до 45 лет с индексом массы тела от 22 до 27 единиц. Добровольцы должны провести в лежачем положении 60 дней. При этом их кровати будут установлены под наклоном — чтобы ноги были выше туловища.

Принимать пищу и мыться подопытные тоже будут в положении лежа.


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