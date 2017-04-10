Ученые: Предки современных людей умели лечить кариес

Ученые из Университета Болоньи нашли одни из самых древних следов лечения зубов. В Италии, близ города Лукка были обнаружены передние зубы (резцы) возрастом 13 тыс. лет. И в них присутствовали пломбы, сделанные из битума.

В каждом зубе было по большой дырке, которая шла от поверхности к пульпе. Используя различные технологии микроскопии, специалисты обнаружили несколько горизонтальных следов в стенках зубов.

Они были похожи на полости, которые высверлили и расшили микроскопическими каменными инструментами.

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Более того, в полостях присутствовали следы горной смолы (битума) с растительными волокнами и волосками. Такая пломба, видимо, уменьшала остроту боли и изолировала пульпу зуба от еды.

В принципе, аналогичный принцип используется и в современной стоматологии.

Растительные компоненты могли играть роль антисептика,

передает MED daily.

Специалисты считают, что изменение рациона древних людей привело к развитию кариеса. А данное изменение могло быть следствием миграции в Европу людей с Востока.

Кстати, выявленные следы лечения зубов напоминали те, что ранее нашли в другом месте археологических раскопок в Италии. Значит, методика лечения зубов была распространена.