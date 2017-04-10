Японские ученые хотят просверлить Землю до мантии

Японская группа ученых из Агентства морских геологических наук и технологий объявила о планах бурения земной коры насквозь. Исследователи планируют пробурить верхний слой Земли и достичь мантии, передает CNN.

Согласно общепринятым научным данным, мантия составляет порядка 84 процентов планеты. Для того, чтобы добраться до нее, ученые намерены использовать корабль Chikyu.

Пробурить придется порядка 5-10 километров верхнего слоя. Весь процесс ученые разбили на несколько этапов.

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Планируется, что бур изначально преодолеет 4 километра, а после - еще шесть. Далее исследователи намерены взять образцы мантии.

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Japanese scientists want to be first to drill into the Earth's mantle https://t.co/d41AuKuNHz pic.twitter.com/WMBIZFRSBY— CNN (@CNN) April 8, 2017

Эту операцию специалисты намерены реализовать вблизи Гавайев в сентябре этого года.

В качестве альтернатив также рассматриваются локации вблизи Коста-Рики, а также побережья Мексики.

Эксперимент планируют реализовать под водой, поскольку океаническая кора тоньше, соответственно, процесс бурения будет легче.

Ранее уже предпринималась подобная попытка достичь мантии Земли организацией Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling. Однако она смогла преодолеть лишь 700 метров, после чего бурение прекратили.

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