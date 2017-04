Японские ученые хотят просверлить Землю до мантии

Согласно общепринятым научным данным, мантия составляет порядка 84 процентов планеты. Для того, чтобы добраться до нее, ученые намерены использовать корабль Chikyu.

Пробурить придется порядка 5-10 километров верхнего слоя. Весь процесс ученые разбили на несколько этапов.

Планируется, что бур изначально преодолеет 4 километра, а после - еще шесть. Далее исследователи намерены взять образцы мантии.

