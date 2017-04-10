Биологи: Домашние животные снижают риск развития ожирения у детей

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Домашние животные в доме способствуют снижению риска развития аллергии и ожирения у детей. Об этом заявили ученые из Университета Альберты (Канада).

Они утверждают, что в организме детей из семей с домашними животными было больше бактерий, защищающих от этих недугов. В исследовании приняли участие 746 детей. В семьях 70% добровольцев были собаки.

Специалисты изучили образцы кала участников. Исследователи установили: у детей, которые подвергались воздействию аллергенов, присутствующих в коже домашних животных, оказались вдвое повышены уровни бактерий Ruminococcus и Oscillospira.

Они уменьшают риск аллергии и ожирения.

Реклама

Ученые говорят, что грязь и бактерии, переносимые животными, способствуют созданию иммунитета у детей. Также исследователи выяснили, что наличие домашних животных в доме снижало риск передачи стрептококков группы В во время родов. Как известно, эти бактерии могут вызвать у новорожденных воспаление легких, передает MED daily.

Еще по этой теме
Зоопарк в квартире: какие животные дружат

Зоопарк в квартире: какие животные дружат

Ученые назвали самых опасных животных в мире: удивительные результаты

Ученые назвали самых опасных животных в мире: удивительные результаты


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов Showbiz

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

Ужастик на Югле: на глазах велосипедистов ожил мертвец Новости

Ужастик на Югле: на глазах велосипедистов ожил мертвец

СМИ заподозрили Толкалину в романе с Гребенщиковым Showbiz

СМИ заподозрили Толкалину в романе с Гребенщиковым

Трагедия в метро Петербурга коснулась семьи Собчак Wo&Men

Трагедия в метро Петербурга коснулась семьи Собчак

Тверк 360 градусов:не только возмутительно, но и красиво! Showbiz

Тверк 360 градусов:не только возмутительно, но и красиво!

Животные

Наука

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
APMĀCĪBU SPECIĀLISTS/-E (VAIRĀ ...
APMĀCĪBU SPECIĀLISTS/-E (VAIRĀ ...
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 