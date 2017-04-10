Биологи: Домашние животные снижают риск развития ожирения у детей

Домашние животные в доме способствуют снижению риска развития аллергии и ожирения у детей. Об этом заявили ученые из Университета Альберты (Канада).

Они утверждают, что в организме детей из семей с домашними животными было больше бактерий, защищающих от этих недугов. В исследовании приняли участие 746 детей. В семьях 70% добровольцев были собаки.

Специалисты изучили образцы кала участников. Исследователи установили: у детей, которые подвергались воздействию аллергенов, присутствующих в коже домашних животных, оказались вдвое повышены уровни бактерий Ruminococcus и Oscillospira.

Они уменьшают риск аллергии и ожирения.

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Ученые говорят, что грязь и бактерии, переносимые животными, способствуют созданию иммунитета у детей. Также исследователи выяснили, что наличие домашних животных в доме снижало риск передачи стрептококков группы В во время родов. Как известно, эти бактерии могут вызвать у новорожденных воспаление легких, передает MED daily.

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