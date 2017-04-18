Впервые ученые показали миру гигантского «корабельного червя»

Международная группа биологов обнаружила и приступила к исследованию гигантского двустворчатого моллюска Kuphus polythalamia, которого еще называют «корабельным червем».
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Ученые даже опубликовали видео с животным, передает The Washington Post. Червь достигает метра в длину и питается сероводородом.
Кuphus polythalamia был описан еще шведским биологом Карлом Линнеем в XIX века, а обнаружить его удалось только сейчас — в грязи одной из филиппинских лагун.
Видео
В лаборатории исследователи очистили раковину червя от грязи, взломали ее и вытащили маллюска.Еще по этой теме