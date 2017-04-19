В лягушачьей слизи нашли лекарство от гриппа

 

Фото: AP/Scanpix

Индийские ученые выяснили, что лягушки Hydrophylax bahuvistara выделяют вещества, способные уничтожить многие штаммы гриппа. Об этом сообщается на сайте EurekAlert!.

Исследователи проанализировали различные белковые молекулы, содержащиеся в слизи амфибий, обитающих в южной части Индии. Они обнаружили, что из 32 пептидов четыре обладали антивирусными свойствами. Однако проверку на безвредность прошел только один из них — урумин. Он был безвреден для клеток крови человека, но оказывает разрушительное воздействие на вирусы гриппа.

По словам Джоши Джейкоба (Joshy Jacob), одного из авторов исследования, для выявления одного потенциального лекарства необходимо проанализировать до миллиона различных соединений. Ученого удивил тот факт, что сразу четыре вещества-кандидата было обнаружено в организме одного вида.

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Урумин блокирует геммаглютинин (Н1), который находится на поверхности вирусных частиц. Н1 позволяет последним присоединяться к клетке-хозяину и проникать внутрь нее.


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