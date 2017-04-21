Ученые получили 11 сигналов из космоса, которые могли отправить инопланетяне

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/keoni101

Команда международного проекта Breakthrough Listen получила данные с наземных телескопов, среди которых обнаружены 11 событий, похожих на сигналы внеземных цивилизаций.

Еще по этой теме

Данные принимали наземные телескопы GBT (Green Bank Radio Telescope, США), Lick Observatory’s Automated Planet Finder (США) и Parkes Radio Telescope (Австралия). Анализ данных осуществлен участниками проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США).

Ученые отмечают, что искусственные сигналы отличаются от естественных особенностями излучения. Разработанные исследователями алгоритмы позволяют различать земной (в том числе от искусственных спутников планеты) и внеземной сигналы, а затем и отследить, откуда исходил импульс.

Реклама

Ученые отмечают, что маловероятно, чтобы какой-либо из 11 наиболее необычных обнаруженных сигналов принадлежал инопланетной цивилизации, хотя это и не исключено.

Программа Breakthrough Listen является крупнейшим проектом по поиску сигналов от инопланетных цивилизаций. Она стартовала летом 2015 года по инициативе российского миллиардера Юрия Мильнера и британского ученого Стивена Хокинга.

Еще по этой теме
Астрономы поймали 234 сигнала и обвинили инопланетян в мерцании звезд

Астрономы поймали 234 сигнала и обвинили инопланетян в мерцании звезд

В Румынии нашли предмет, завезенный инопланетянами 250 тыс. лет назад

В Румынии нашли предмет, завезенный инопланетянами 250 тыс. лет назад

Футурологи: Разумные инопланетяне могут оказаться роботами

Футурологи: Разумные инопланетяне могут оказаться роботами


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 119000 EUR

reklama.vesti.lv

В Сети обсуждают купальник, в котором девушка остается голой Wo&Men

В Сети обсуждают купальник, в котором девушка остается голой

Николай Караченцов попал в больницу с подозрением на рак Showbiz

Николай Караченцов попал в больницу с подозрением на рак

Ночью - проститутка в Хельсинки, днем - мать семейства в Эстонии Новости

Ночью - проститутка в Хельсинки, днем - мать семейства в Эстонии

ФОТО: Чемпион Майрис Бриедис показал свою семью на отдыхе Showbiz

ФОТО: Чемпион Майрис Бриедис показал свою семью на отдыхе

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины Showbiz

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины

Наука

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 