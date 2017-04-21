Ученые получили 11 сигналов из космоса, которые могли отправить инопланетяне

Команда международного проекта Breakthrough Listen получила данные с наземных телескопов, среди которых обнаружены 11 событий, похожих на сигналы внеземных цивилизаций.
- Астроном предсказал скорое получение сигнала от инопланетян 18 марта 2017 г.
- Найден трактат Черчилля об инопланетянах 15 февраля 2017 г.
- Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией 20 января 2017 г.
- Ведущий эстонский уфолог уверен: Иисус Христос – инопланетянин! 13 января 2017 г.
- Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала 5 января 2017 г.
- Видео с гигантским грузовым кораблем инопланетян шокировало уфологов 30 декабря 2016 г.
- Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов 26 декабря 2016 г.
- Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе 12 декабря 2016 г.
Данные принимали наземные телескопы GBT (Green Bank Radio Telescope, США), Lick Observatory’s Automated Planet Finder (США) и Parkes Radio Telescope (Австралия). Анализ данных осуществлен участниками проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США).
Ученые отмечают, что искусственные сигналы отличаются от естественных особенностями излучения. Разработанные исследователями алгоритмы позволяют различать земной (в том числе от искусственных спутников планеты) и внеземной сигналы, а затем и отследить, откуда исходил импульс.
Ученые отмечают, что маловероятно, чтобы какой-либо из 11 наиболее необычных обнаруженных сигналов принадлежал инопланетной цивилизации, хотя это и не исключено.
Программа Breakthrough Listen является крупнейшим проектом по поиску сигналов от инопланетных цивилизаций. Она стартовала летом 2015 года по инициативе российского миллиардера Юрия Мильнера и британского ученого Стивена Хокинга.Еще по этой теме