Ученые нашли способ улучшения памяти

Британские ученые наглядно показали действие ЛСД на мозг человека
 

Британские ученые наглядно показали действие ЛСД на мозг человека. Фото: REUTERS/Scanpix

Метод основан на электростимуляции мозга.

Ученые из Пенсильванского университета разработали эффективный метод улучшения памяти, который основан на электростимуляции мозга, сообщает РИА Новости.

Исследование осуществлялось в рамках проекта, целью которого является создание имплантируемого в мозг устройства. К участию в эксперименте привлекли группу людей с эпилепсией (она может ухудшать когнитивные навыки – ред.), которым было необходимо выполнить ряд тестов для оценки способности к запоминанию.

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В ходе исследования ученые стимулировали области мозга, связанные с формированием памяти. Нейробиологи сравнили эффект от воздействия на мозг при его высокой и низкой активности. Как оказалось, в первом случае стимуляция ухудшала результаты тестов, однако во втором память становилась лучше. Ученые полагают, что полученные результаты помогут создать метод замкнутого цикла, при котором имплантируемое устройство будет посылать электрические импульсы только в тех случаях, когда они полезны.

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