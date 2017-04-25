Обнаружен самый древний многоклеточный организм

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

Международная группа ученых обнаружила самые древние на настоящий момент окаменелости многоклеточных организмов. Возраст останков, принадлежащих грибам, составляет 2,4 миллиарда лет. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Окаменелости были найдены на глубине 800 метров под землей в Северо-Капской провинции ЮАР. Ученые изучали следы пузырьков раскаленного газа в вулканических породах и обнаружили в них нити мицелия — вегетативного тела гриба. Эти организмы существовали примерно в то же время, когда произошла кислородная катастрофа — глобальное изменение состава атмосферы Земли, в результате чего появился свободный кислород.

Грибы обитали под морским дном в трещинах вулканических пород. Подобные экосистемы относят к глубокой биосфере (deep biosphere), которая еще в недостаточной степени изучена. Ранее находили подобные пузырьковые образования возрастом лишь 50 миллионов лет, однако результаты нового исследования показали, что такие места обитания существовали в то время, когда грибов, как считалось, еще не было.

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По словам ученых, грибы сосуществовали с бактериями, используя химически накопленную энергию последних для своего метаболизма. В этих условиях кислород, который в то время был в дефиците, им был не нужен.


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