Названа опасность регулярных прививок от гриппа

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Швейцарские медики назвали группу лиц, которым следует с осторожностью подходить к регулярной вакцинации против гриппа, вплоть до отказа от нее. Об этом сообщает Европейское общество медицинской онкологии.

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Специалисты показали, что у больных раком легких, проходящих лечение ингибиторами иммунных контрольных точек PD-L1, после вакцинации против гриппа повышается повышается риск возникновения неблагоприятных последствий (отклонений в здоровье привитого), связанных с функционированием иммунной системы.

Наиболее распространенными осложнениями оказались: кожная сыпь и артрит (по 13 процентов), колит и энцефалит (по 8,7 процента), а также гипотиреоз, пневмонит и невропатия (по 4,3 процента).

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К подобным выводам ученые пришли, проведя наблюдения за 23 пациентами, средний возраст которых составлял 58,7 года.

Все они были привиты трехвалентной вакциной против гриппа (она содержит вирус гриппа A(H3N2), пандемический вирус A(H1N1) и вирус гриппа В одной из двух линий) и проходили терапию ингибиторами PD-L1. Аномальная частота возникновения неблагоприятных событий наблюдалась у шести пациентов.

В настоящее время авторы рекомендуют врачам решение о вакцинации против гриппа в отношении пациентов, проходящих терапию ингибиторами PD-L1, принимать в индивидуальном порядке.

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