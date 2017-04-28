Физики заявили о возможности создания машины времени

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Ученые предложили математическую модель машины времени, чей принцип сходен с пузырем Алькубьерре.

Группа физиков из США и Канады доказала математически возможность существования машины времени. Результаты исследования были обнародованы в журнале Classical and Quantum Gravity, передает ScienceAlert.

Специалисты отмечают, что устройство должно представлять по форме «пузырь» или «ящик», в котором могут находиться пассажиры и перемещаться во времени.

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При этом машина должна двигаться вдоль круговой траектории, и проходить через пространство-время.

По теории относительности Эйнштейна существование замкнутых времениподобных кривых во Вселенной возможно. Однако образоваться они могут лишь в том случае, если пространственно-временной континуум искривится особым образом.

Учитывая эти условия, объект сможет путешествовать во времени, после чего возвращаться в исходную точку

В новом исследовании физики предложили математическую модель машины времени, которую назвали TARDIS. Принцип действия устройства сходен с пузырем Алькубьерре. Однако в данном случае машина должна перемещаться по замкнутой кривой, и внешне наблюдатель сможет лицезреть две версии путешествия: когда с одной стороны время течет привычно, а с другой - идет в обратном направлении.

В настоящее время ученые озабочены тем, как можно искривить пространство-время.

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