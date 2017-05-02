Ученые: Самки стрекоз отлынивают от секса, притворяясь мертвыми

Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) нашли в Альпах вид стрекоз, самки которого притворяются мертвыми, чтобы не спариваться с особями противоположного пола.

Энтомологи сделали это открытие случайно. Они наблюдали за поведением стрекоз в природе и заметили, что одно насекомое улетало от другого. После долгого преследования первое упало на землю, а второе улетело прочь.

Исследователи заинтересовались стрекозой, которая упала замертво, но через несколько мгновений особь улетела.

Так ученые выяснили особенности поведения самок.

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Стрекозы женского пола стараются избегать спаривания, когда спешат к своим уже отложенным яйцам. Самцы не перестают стремиться к соитию даже тогда, когда оплодотворение уже произошло, передает Vlad Time.

Ранее американские энтомологи заявляли, что стрекоза вида Pantala flavescens способна пересекать океаны, пролетая тысячи километров над водой.

Трансокеанским перелетам насекомых способствует повышенная площадь поверхности крыльев, которая позволяет активно использовать силу ветра. Стрекозы машут крыльями, а затем долгое время парят в воздухе, затрачивая минимум энергии.

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