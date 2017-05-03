Ученые США создали вещество, заставляющее мышцы сжигать жир

 

Фото: AP/Scanpix

Ученые из Института Салка в Ла-Хойе (США) создали препарат, заставляющий клетки мускулов сжигать жир. Новое вещество способно заменить интенсивные физические упражнения и повысить выносливость тела на 70%.

Открытие было сделано в ходе изучения гена PPARD и связанных с ним рецепторов. Они управляют метаболизмом клеток и заставляют их переключаться с одного типа питания на другой.

Например, в ходе опытов было установлено, что

постоянная работа гена PPAR-дельта превращает мышей в настоящих атлетов-бегунов, никогда не толстеющих

и способных бегать на необычно большие расстояния.

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Экспериментируя с грызунами, биологи создали молекулу GW1516, действующую на рецепторы PPAR-дельта аналогичным образом. При этом молекула еще нормализует работу инсулина и помогает грызунам сбросить вес. У мышей, принимавших GW1516, изменилась работа примерно тысячи генов.

Препараты, подобные GW1516, могут помочь тучным людям сбросить лишний вес и активнее заниматься спортом, а также лучше переносить нагрузки, передает РИА Новости.

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