Новая Зеландия начала войну с крысами

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Новой Зеландии приступили к массовому уничтожению крыс и опоссумов. По мнению местных чиновников, это позволит увеличить популяции живущих на островах птиц, например киви, и сделать экосистемы более гармоничными и сбалансированными. Об этом сообщает The Daily Mail.

Для борьбы с млекопитающими, которые были завезены людьми и стали неконтролируемо размножаться, вытесняя местные виды, будут применять различные методы. Специалисты намерены использовать специальные ловушки и приманки, которые могут уничтожать несколько десятков грызунов ежемесячно. Производящая их компания Goodnature предполагает, что они будет разбросаны по труднодоступным территориям с помощью дронов.

Джеймс Рассел, биолог из Оклендского университета, предполагает, что истребить крыс и опоссумов можно также с помощью генного драйва. Для этого в дикую природу будут выпущены животные с вредными мутациями, способствующими ранней смерти. Эти млекопитающие будут размножаться и распространять дефектные гены во всей популяции.

Реклама

Количество нежелательных животных превышает численность населения Новой Зеландии (около пяти миллионов человек) в несколько раз. По оценкам, одних только опоссумов в 2009 году насчитывалось примерно 30 миллионов.

В 2016 году сообщалось, что на уничтожение крыс, опоссумов, хорьков, горностаев и диких кошек власти выделили 28 миллионов долларов


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Līči, 43000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 105000 EUR

reklama.vesti.lv

Любимая еда может многое рассказать о характере и проблемах Wo&Men

Любимая еда может многое рассказать о характере и проблемах

«Может, малыш уже от голода умер?».Полиция проигнорировала вызов Новости

«Может, малыш уже от голода умер?».Полиция проигнорировала вызов

Фенолог: лето закончится, не успев начаться Новости

Фенолог: лето закончится, не успев начаться

СГД знает все или Каких пяти писем стоит скоро ждать Новости

СГД знает все или Каких пяти писем стоит скоро ждать

Фото - ответ на вопрос: какая она - материнская любовь звезд? Wo&Men

Фото - ответ на вопрос: какая она - материнская любовь звезд?

Животный мир

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 