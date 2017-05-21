Ученые допустили, что спутник Сатурна пригоден для жизни

Изображение Сатурна, полученное с космического аппарата Cassini
 

Изображение Сатурна, полученное с космического аппарата Cassini. Фото: Reuters/Scanpix

На спутнике Сатурна Энцеладе есть микроорганизмы, способные привлекать водород, заявили ученые.

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По их словам, над поверхностью этого космического объекта есть теплый океан. Это открытие было сделано два года назад и навело исследователей на мысль о возможном взаимодействии океана с породами для высвобождения энергии, необходимой для зарождения жизни.

В ходе исследований, проведенных аппаратом «Кассини», над поверхностью спутника был обнаружен молекулярный водород.

По оценкам специалистов, это означает, что на космическом объекте есть микроорганизмы, привлекающие молекулы водорода. Он же в свою очередь взаимодействует с двуокисью углерода, растворенной в воде. Данный процесс называется метаногенезом, и он находится в основе жизни на Земле, пишет NPR.

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При этом есть и другая точка зрения. Некоторые исследователи полагают, что большое сосредоточение водорода на Энцеладе свидетельствует о том, что на этом спутнике жизнь не может существовать.

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