Ученые допустили, что спутник Сатурна пригоден для жизни

На спутнике Сатурна Энцеладе есть микроорганизмы, способные привлекать водород, заявили ученые.

По их словам, над поверхностью этого космического объекта есть теплый океан. Это открытие было сделано два года назад и навело исследователей на мысль о возможном взаимодействии океана с породами для высвобождения энергии, необходимой для зарождения жизни.

В ходе исследований, проведенных аппаратом «Кассини», над поверхностью спутника был обнаружен молекулярный водород.

По оценкам специалистов, это означает, что на космическом объекте есть микроорганизмы, привлекающие молекулы водорода. Он же в свою очередь взаимодействует с двуокисью углерода, растворенной в воде. Данный процесс называется метаногенезом, и он находится в основе жизни на Земле, пишет NPR.

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При этом есть и другая точка зрения. Некоторые исследователи полагают, что большое сосредоточение водорода на Энцеладе свидетельствует о том, что на этом спутнике жизнь не может существовать.

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