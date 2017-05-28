Обнаружено, как погода влияет на сон

Повышение температуры в ночное время негативно влияет на сон, установили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Science Advances.

Поводом для исследования стала аномальная жара, отмеченная в Сан-Диего в октябре 2015 года, рассказал один из исследователей Ник Обрадович.

По словам ученого, как он сам, так и многие окружающие, в этот период страдали от недосыпа. Это навело его на мысль проверить, существует ли какая-либо закономерность между температурными скачками в ночное время и качеством сна.

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Материалом для исследования стали данные общих медицинских исследований, собранные с 2002 по 2011 год при участии 765 тыс. американцев, пишет РИА Новости. Эксперты сопоставили случаи недостаточного сна и информацию метеорологических служб о температурных условиях.