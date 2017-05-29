Ученые предложили лечить коноплей детей-эпилептиков

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Австралийские ученые из Университета Мельбурна предлагают медицинской коноплей лечить детей-эпилептиков. По их словам, конопля значительно сокращает количество приступов, пишет Xinhua. Было доказано: каннабидиол уменьшил количество приступов более чем у 40 детей с тяжелой формой эпилепсии.

В течение более 14 недель 60 детей с эпилепсией проверяли эффективность каннабидиола. Была также контрольная групп из 60 принимавших плацебо. В итоге в первой группе у 43% частота приступов сократилась по меньшей мере вдвое со средних показателей в 12,4 приступа в месяц до 5,9.

В целом средство помогло большинству детей в основной группе, а у троих приступы вовсе пропали. В плацебо-группе позитивных изменений практически не наблюдалось. Как отмечают ученые, каннабидиол в общем не намного эффективнее лекарств, уже имеющихся на рынке. Но дело не в этом. Просто многим пациентам стандартная терапия не помогает. Поэтому поиск новых лекарств всегда оправдан.

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