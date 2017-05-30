Ученые приблизились к победе над ВИЧ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sergey Pyatakov / RIA NOVOSTI

Американские биологи открыли ген, который включается только в том случае, если в клетке находится спящий вирус иммунодефицита человека. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Nature Medicine.

Еще по этой теме

На данный момент люди, страдающие от ВИЧ, могут прожить десятки лет благодаря антиретровирусным препаратам. Вместе с тем, из-за сильных побочных эффектов прием препаратов может быть приостановлен на несколько недель. В этом случае вирус начинает копировать себя и возвращается к изначальным масштабам инфекции за две или три недели.

По словам ученых, даже небольшого количества клеток со скрытым вирусом достаточно для того, чтобы возродить инфекцию после прекращения лечения. Теперь же исследователи нашли решение этой проблемы, наблюдая за тем, как полноценные и дефектные частицы ВИЧ проникают в раковые клетки и меняют их работу в присутствии и в отсутствии иммунных клеток.

Реклама

Оказалось, что

клетки человека, зараженные ВИЧ, имеют уникальную черту

— они в большом количестве вырабатывают бета-галаксидазу, фермент, используемый вирусом для сборки его оболочки.

Нормальные клетки не вырабатывают эти молекулы, так как ген, отвечающий за их производство, вставляется в ДНК вирусом иммунодефицита и не имеет аналогов в человеческом геноме. Соответственно, присутствие самих молекул фермента или производимых им сахаров позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что в клетке прячется ВИЧ.

Использовав подобную методику для анализа крови ВИЧ-инфицированных людей, ученые установили, что в их организме в 70 раз больше зараженных клеток, чем считалось ранее.

Еще по этой теме
Придуман способ полного уничтожения ВИЧ

Придуман способ полного уничтожения ВИЧ

Взрослого человека впервые вылечили от ВИЧ

Взрослого человека впервые вылечили от ВИЧ

Ученые создали USB-устройство для диагностики ВИЧ-инфекции

Ученые создали USB-устройство для диагностики ВИЧ-инфекции


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 3450 EUR
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Простой овощ признали секретным оружием в борьбе с раком Wo&Men

Простой овощ признали секретным оружием в борьбе с раком

Звезда 80-х Алиса Мон сделала пластику и возвращается на сцену Showbiz

Звезда 80-х Алиса Мон сделала пластику и возвращается на сцену

Почему Швеции можно участвовать в Северном потоке-2,а Латвии нет Новости

Почему Швеции можно участвовать в Северном потоке-2,а Латвии нет

ФОТО: Самый странный наряд, который отважилась надеть Литвинова Showbiz

ФОТО: Самый странный наряд, который отважилась надеть Литвинова

«Русская Ким Кардашян» раскрыла секрет своих сумасшедших форм Wo&Men

«Русская Ким Кардашян» раскрыла секрет своих сумасшедших форм

Наука

Заболевания

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 