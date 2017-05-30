Ученые приблизились к победе над ВИЧ

Американские биологи открыли ген, который включается только в том случае, если в клетке находится спящий вирус иммунодефицита человека. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Nature Medicine.

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На данный момент люди, страдающие от ВИЧ, могут прожить десятки лет благодаря антиретровирусным препаратам. Вместе с тем, из-за сильных побочных эффектов прием препаратов может быть приостановлен на несколько недель. В этом случае вирус начинает копировать себя и возвращается к изначальным масштабам инфекции за две или три недели.

По словам ученых, даже небольшого количества клеток со скрытым вирусом достаточно для того, чтобы возродить инфекцию после прекращения лечения. Теперь же исследователи нашли решение этой проблемы, наблюдая за тем, как полноценные и дефектные частицы ВИЧ проникают в раковые клетки и меняют их работу в присутствии и в отсутствии иммунных клеток.

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Оказалось, что

клетки человека, зараженные ВИЧ, имеют уникальную черту

— они в большом количестве вырабатывают бета-галаксидазу, фермент, используемый вирусом для сборки его оболочки.

Нормальные клетки не вырабатывают эти молекулы, так как ген, отвечающий за их производство, вставляется в ДНК вирусом иммунодефицита и не имеет аналогов в человеческом геноме. Соответственно, присутствие самих молекул фермента или производимых им сахаров позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что в клетке прячется ВИЧ.

Использовав подобную методику для анализа крови ВИЧ-инфицированных людей, ученые установили, что в их организме в 70 раз больше зараженных клеток, чем считалось ранее.

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