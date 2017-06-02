Жвачка способна изменить жизнь пациентов после операций

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Женщинам, пережившим кесарево сечение, рекомендовано жевать жевательную резинку каждый день после операции, пишет The Daily Mail. Это может помочь каждой пятой, страдающей от послеоперационного илеуса - отсутствия перистальтики кишечника после операции.

Американские медики выяснили: если жевать жвачку три раза в день по 30 минут, то можно восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Врачи считают, что необходимо принимать пищу после операции, чтобы заставить кишечник работать. Жевательная резинка заставляет тело думать, будто происходит прием пищи, посылая сигналы ЖКТ.

Перистальтика нарушается после всех операций на брюшной полости. Причина - местное воспаление. Обычно проблемы проходят за 2-3 дня, но в течение этого времени пациент может страдать от тошноты, болей, вздутия и запоров. Как показал анализ состояния женщин, переживших кесарево сечение, жевание жвачки позитивно влияло на ЖКТ. Признаки нормальной работы кишечника появлялись значительно раньше.

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