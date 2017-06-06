Ученые обнаружили самую горячую планету

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Международная группа ученых обнаружила экзопланету, которая на сегодняшний день признана самой горячей. Информация о данном открытии была опубликована в журнале Nature.

В тексте исследования отмечается, что температура атмосферы горячего юпитера KELT-9b (HD 195689 b) достигает 4,6 тысячи кельвинов (порядка 4327 градусов Цельсия). Однако это лишь на той стороне, которая непосредственно обращена к светилу планеты.

Сообщается также, что планета вращается вокруг материнской звезды KELT-9 (HD 195689) с периодом 1,48 суток, при этом расстояние между небесным телом и светилом составляет 0,03 астрономических единицы.

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Ученые отмечают, что масса планеты в 2,88 раза превышает массу Юпитера. А объем - в 6,75 раз.

Что касается светила экзопланеты, то оно в 13,14 раз больше Солнца и в 2,5 раза тяжелее его. Температура его поверхности превосходит солнечную - она достигает 10,17 тысяч кельвинов, в то время, как у Солнца - 5,8.


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