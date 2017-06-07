Ученые заявили о гиганской пустоте вокруг Млечного Пути

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Международная группа ученых из Китая и США заявила о том, что галактика Млечный Путь расположена в гигантской космической пустоте, передает ScienceAlert. Результаты исследования были представлены на конференции Американского астрономического общества.

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Ученые отмечают, что так называемые войды (космические пустоты) являются одним из элементов крупномасштабной структуры Вселенной. Находятся они между нитями, которые создаются галактическими скоплениями.

Данные пустоты могут достигать больших размеров - от 130 миллионов световых лет и более.

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Внутри таких пустот плотность материи значительно ниже среднего значения во Вселенной.

По расчетам специалистов, войда, в которой расположен Млечный Путь, может достигать миллиарда световых лет в поперечнике - то есть пустота просто гигантская по своим размерам.

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