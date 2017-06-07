Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг

 

Фото: depositphotos.com

Специалисты Оксфордского университета установили, что алкоголь даже в малых дозах атрофирует мозг, передает The BMJ. Согласно результатам недавнего исследования, алкогольные напитки ухудшают работу мозга в целом, а также оказывают негативное воздействие на память.

Известно, что существует мнение, будто алкоголь в малых дозах не оказывает вреда. Специалисты оспорили его, доказав, что алкоголь вреден в любом количестве.

В ходе исследования ученные использовали данные за тридцать лет наблюдений за людьми старше 40 лет и снимки их мозга. 550 случайно отобранных людей были привлечены к проверке памяти и сообразительности.

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В итоге оказалось, что не было зафиксировано какое-либо положительное воздействие от принятия алкоголя один раз в неделю. В то же время от 140 грамм спиртного за тот же период было заметно негативное влияние.

У этих людей наблюдались проблемы в гиппокампе и центре памяти, они также показывали себя хуже в тестах на сообразительность в сравнении со сверстниками.

При этом чем больше человек пил, тем больше было заметно негативное воздействие алкоголя.


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