Искусственный интеллект способен предсказать, когда человек умрет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Исследователи из Университета Аделаиды разработали систему искусственного интеллекта. Она может определить, когда пациент умрет, почти так же точно, как подготовленные специалисты. Вероятно, в будущем эта система поможет раньше выявлять и лечить множество серьезных заболеваний, пишет The Daily Mail.


Используя искусственный интеллект, ученые проанализировали снимки грудной клетки 48 пациентов младше 60 лет. Система предсказывала, кто из пациентов умрет в течение ближайших пяти лет, с 69% точностью. Исследователи говорят: компьютеры иногда могут заметить то, что врачи не в состоянии увидеть.

Квалифицированный врач-рентгенолог выявил в 7 сегментах ткани в общей сложности 15957 индивидуальных особенностей (биомаркеров). 417 из них (2,6%) увеличивали риск смерти в ближайшие 5 лет. Многие предсказания искусственного интеллекта совпадали с предположениями врача. Наиболее точные прогнозы были сделаны для пациентов с тяжелыми формами хронических заболеваний, таких как эмфизема и застойная сердечная недостаточность.


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