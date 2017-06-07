Искусственный интеллект способен предсказать, когда человек умрет

Исследователи из Университета Аделаиды разработали систему искусственного интеллекта. Она может определить, когда пациент умрет, почти так же точно, как подготовленные специалисты. Вероятно, в будущем эта система поможет раньше выявлять и лечить множество серьезных заболеваний, пишет The Daily Mail.



Используя искусственный интеллект, ученые проанализировали снимки грудной клетки 48 пациентов младше 60 лет. Система предсказывала, кто из пациентов умрет в течение ближайших пяти лет, с 69% точностью. Исследователи говорят: компьютеры иногда могут заметить то, что врачи не в состоянии увидеть.



Квалифицированный врач-рентгенолог выявил в 7 сегментах ткани в общей сложности 15957 индивидуальных особенностей (биомаркеров). 417 из них (2,6%) увеличивали риск смерти в ближайшие 5 лет. Многие предсказания искусственного интеллекта совпадали с предположениями врача. Наиболее точные прогнозы были сделаны для пациентов с тяжелыми формами хронических заболеваний, таких как эмфизема и застойная сердечная недостаточность.