Ученые нашли гриб-паразит, который делает из жуков зомби

Группа американских ученых из Университета Арканзаса и Корнеллского университета открыла новый паразитический гриб, способный превращать жуков Chauliognathus pensylvanicus в зомби, передает Phys.org.

Как отмечается в исследовании, жуки данного вида водятся в полях и питаются цветковыми растениями. Довольно часто они садятся на цветы, где обитает паразитический гриб Eryniopsis lampyridarum.

Сев на такое растение, насекомые прилипают к нему и умирают. Однако спустя сутки их крылья раскрываются. Самцы, видя самок с раскрытыми крыльями, думают, что те готовы к спариванию, однако на самом деле сами заражаются от них. Таким образом заражение передается по цепочке от одного жука к другому.

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Ученые проследили за тем, как действует гриб на жуков, и установили, что крылья раскрываются у них спустя 15-22 часа. Кроме того, заражение провоцирует вздутие брюшка, что делает самок еще более привлекательными для самцов.

Ранее сообщалось, что ученые открыли новый вид паука и назвали его в честь шляпы из «Гарри Поттера».