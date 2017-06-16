Специалисты NASA выложили ролик с демонстрацией, как может ходить по труднопроходимой местности робот-гуманоид Valkyrie, спроектированный Космическим центром имени Линдона Джонсона. Ролик был опубликован на YouTube-канале института IHMC Robotics, которые разработали алгоритм управления роботом.

В прошлых роликах гуманоид мог лишь стоять на одной ноге и выполнять другие простые действия.

Робот имеет около 200 датчиков на голове, плечах, животе и ногах. При планировании маршрута Valkyrie оценивает информацию, получаемую с лидаров, и пытается определить наиболее плоскую поверхность для шага. Разработчики планируют отправить гуманоида на Марс, чтобы он там помогал людям колонизировать красную планету.

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