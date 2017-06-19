Вулкан на Камчатке выбросил 15-километровый столб пепла

 

Фото: AP/Scanpix

Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 19 июня столб пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря, в поселке Усть-Камчатск прошел пеплопад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что жителей поселка оповестили об опасности по громкоговорителям. Им даны рекомендации по правилам поведения во время пеплопада.

Шивелучу присвоен наивысший – красный код авиационной опасности. Руководители местных авиационных компаний предупреждены о возможной опасности и необходимости изменить маршрут движения.

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Предыдущий пеплопад от Шивелуча прошел в камчатских поселках 15 июня, когда исполин выбросил пепел на высоту до 12 км над уровнем моря.

Гигантское пепловое облако распространилось тогда на площади более 40 тысяч квадратных километров. Пеплопады прошли в нескольких поселках.

Высота Шивелуча – 3 тыс 283 м, высшая точка активной части – 2 тыс 800 м над уровнем моря, возраст – 60-70 тыс лет. Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки. Активность вулкана усилилась в мае 2009 года.

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