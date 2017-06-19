Во Франции создали комнату смешанной реальности

 

Фото: скриншот видео

Французская студия THEORIZ, специализирующаяся на световых шоу и арт-инсталляциях, опубликовала видеоролик, демонстрирующий комнату смешанной реальности, которая позволяет взаимодействовать с виртуальной и дополненной реальностью без использования специальных очков и контроллера, пишет N+1.

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Созданная французскими разработчиками комната оснащена проекторами, которые выводят на пол и стены изображения виртуальных объектов, а находящийся в комнате человек может взаимодействовать с ними, не надевая очки виртуальной реальности. За отслеживание его движений отвечает система позиционирования на базе маяков HTC Vive, благодаря которой изображение корректируется, создавая для пользователя иллюзию трехмерности наблюдаемых объектов.

При этом N+1 отмечает, что такого рода системы рассчитаны только на одного пользователя, в то время как для стороннего наблюдателя, находящегося в комнате изображение будет выглядеть искаженным. Тот факт, что в представленном ролике объекты выглядят достоверно, позволяет предположить, что система специально была настроена для съемки, но при этом отслеживала движение человека в кадре.

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Напомним, что в марте прошлого года, исследовательское подразделение Microsoft Research продемонстрировало работу коммуникационной системы, способной создавать полноразмерные голографические изображения собеседников. Эту систему связи разработчики назвали голопортацией.

THÉORIZ / YouTube

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