Ученые прогнозируют смертельную для человечества жару

Климат меняется настолько быстро, что люди вряд ли успеют приспособиться к новым условиям, говорят климатологи.

К концу 21 века три четверти населения Земли столкнется со смертельно опасной жарой в летний перид. Об этом говорится в исследовании американских и британских ученых, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые «экстремальные погодные явления» - периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с «неправильной» погодой.

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Оценки ученых справедливы при условии, что выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся. В противном случае со смертельной жарой столкнется около половины населения планеты. Тяжелее всего погодные условия будут в тропических районах планеты.

При этом ученые отмечают, что климат меняется настолько быстро, что люди вряд ли успеют приспособиться к новым условиям.

В настоящее время, согласно оценкам авторов, от жары страдает всего треть населения планеты.

Выводы ученых сделаны на основе анализа более 1,9 тысячи исследований, посвященных статистике смертности людей, начиная с 1980 года, из-за жары.

Расчеты показали, что свыше 74 процентов населения планеты к 2100 году окажутся в зонах, где каждое второе лето будут господствовать не только высокие температуры, но и высокий уровень влажности, мешающий человеческому телу охлаждаться при помощи испарения пота.

Накануне во Всемирном фонде дикой природы заявила, что средняя мировая температура воздуха в 2017-2018 годах немного понизится, при этом общая тенденция глобального потепления сохранится.

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