Ученые назвали главное отличие людей от животных

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Группа ученых из Швеции выяснила, в чем заключается главное отличие между людьми и животными. По их словам, животные не способны запоминать большое количество последовательной информации, как это делает человек, передает Phys.org.

Данное свойство, по их словам, и служит ключевым отличием от других приматов, и дает возможность человеку планировать свои действия, а также прогнозировать события и развивать полноценную речь.

В ходе исследования ученые проанализировали результаты 108 экспериментов над млекопитающими и птицами.

В некоторых из этих опытов животные должны были запоминать порядок, в котором зажигались красная и зеленая лампочки.

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Специалисты отметили, что чем сложнее была последовательность, тем труднее животные ее различали. При этом, подобно людям, они легко распознавали разные сигналы.

Проблемы с различием более длинные и сложные последовательности ученые объяснили невозможностью животных удерживать последовательности стимулов в уме.

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