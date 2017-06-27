Что делается! Шоколадное пирожное с червями отведать не хотите?

 

Фото: AP/Scanpix

Ученые Университета во Вроцлаве исследуют тенденции нашего питания в будущем. В рамках проекта они приготовили шоколадное пирожное, в состав которого входят насекомые и мучные черви.

Участница исследования Анна Золнерчик рассказывает: «Мы можем кормить червей отходами с нашего стола, и вместо того, читобы выбросить еду, она превращается в готовую биомассу».

Команда считает, что разведение червей обходится намного дешевле, чем выращивание культур, к тому же это можно делать дома. Насекомые замораживаются, а потом обжариваются в масле.

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