Назван крайний срок предотвращения глобальной катастрофы

 

Фото: flickr.com/Luz Adriana Villa

огласно выводам специалистов в области изменения климата, к 2020 году человечество должно значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, чтобы средняя температура на планете не повысилась более чем на два градуса. В противном случае климатические изменения могут привести к непредсказуемым последствиям. Об этом сообщает издание Nature.

Отмечается, что в течение двух последних лет выбросы углекислого газа, вызванные сжиганием ископаемого топлива, уменьшились на 41 миллиард тонн в год. По словам экспертов, этого удалось добиться, поскольку крупные страны, в том числе США и Китай, предпринимают усилия по замене основного энергоносителя — каменного угля — на природный газ, а также используют возобновляемые источники энергии.

Однако даже с учетом этого глобальная температура может превысить установленный лимит за несколько десятилетий. Чтобы этого не произошло, к 2020 году необходимо соблюсти ряд контрольных показателей. Например, доля электроэнергии, получаемая с помощью ветрогенераторов и фотоэлементов, должна составлять 30 процентов. При этом человечеству нужно отказаться от строительства новых ТЭЦ, а долю рынка электромобилей довести до 15 процентов.

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Изменения должны коснуться и авиационной отрасли. По оценкам специалистов, нужно сократить количество выбрасываемого углекислого газа на каждый километр полета на 20 процентов. Выделение парниковых газов из-за вырубки лесов и животноводства необходимо свести к нулю.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату — сделки с участием 195 стран, которые договорились предпринять все необходимые усилия для предотвращения негативных последствий глобального потепления.


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