В Бермудском треугольнике из ниоткуда «вырос» остров

В Бермудском треугольнике внезапно из-под воды возник остров, но находиться людям возле него совсем небезопасно, пишет издание Metro.

По данным источника, остров Шелли-Айленд сформировался на протяжении нескольких месяцев в Северной Каролине.

Стоит отметить, что остров отделяет от материка сильными течениями в узком промежутке. Более того, вокруг острова водится очень много акул.

Реклама

Ученые утверждают, что точно не знают, будет ли территория острова расти или он исчезнет также неожиданно, как и появился.