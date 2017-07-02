В Бермудском треугольнике из ниоткуда «вырос» остров

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Бермудском треугольнике внезапно из-под воды возник остров, но находиться людям возле него совсем небезопасно, пишет издание Metro.

По данным источника, остров Шелли-Айленд сформировался на протяжении нескольких месяцев в Северной Каролине.

Стоит отметить, что остров отделяет от материка сильными течениями в узком промежутке. Более того, вокруг острова водится очень много акул.

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Ученые утверждают, что точно не знают, будет ли территория острова расти или он исчезнет также неожиданно, как и появился.


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