Противоречивый эксперимент: ученые попытаются вылечить алкоголизм наркортиками

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона готовятся провести первое в мире клиническое испытание МДМА (активный ингредиент экстази) в качестве средства лечения алкогольной зависимости, передает The Huffington Post.

Испытание пройдет в Бристоле. Разрешение регулирующих органов уже получено. В тестах примут участие 20 человек с тяжелой алкогольной зависимостью. Предыдущие попытки избавить от зависимости провалились. На сей раз, их ожидают психотерапевтические сессии на фоне приема почти на 100% чистого МДМА.

Данное соединение - эмпатоген, то есть оно инициирует чувства любви, социальной привязанности и эмпатии. Исследователи предполагают, что этот эффект может помочь людям с алкогольной зависимостью получить больше плюсов от сеансов психотерапии и установить тесный контакт с психотерапевтом. А доверительные отношения между специалистом и пациентом позволят докопаться до истинных причин появления алкогольной зависимости.

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К слову сказать, ученые не первый раз пытаются использовать наркотическое соединение для лечения психических расстройств. К примеру, в 2010 году соединение тестировали на людях с посттравматическим стрессовым расстройством. По заверениям исследователей, симптомы расстройства пропадали спустя две терапевтические сессии (до сессии добровольцам под строгим контролем давали соединение). В теории вещество возможно опробовать и на аутистах с социальной тревожностью.