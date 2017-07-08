Google будет создавать новости с помощью искусственного интеллекта

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Для этого разработан специальный портал.

Компания Google финансирует проект, который будет использовать искусственный интеллект для автоматического написания новостей, сообщает The Next Web.

RADAR (Reporters, Data and Robots - Журналисты, Данные и Работы) - новостной сайт-коллаборация искусственного и человеческого интеллекта, будет создавать «ежедневный рацион с убедительными историями».

Реклама

Сообщается, что с помощью комбинации редакторских экспертиз и автоматизации, RADAR должен обеспечить значительное улучшение «цифровой новостной экосистемы».

Напомним, компания Google изменит свой поисковый алгоритм так, чтобы ссылка на фейковые новости и экстремистские высказывания не показывались.

Еще по этой теме
Google ужесточает борьбу c террористами на Youtube

Google ужесточает борьбу c террористами на Youtube

Google прекратит поддержку Android 2.1 Eclair

Google прекратит поддержку Android 2.1 Eclair

Google оштрафован на рекордные 2,4 млрд евро!

Google оштрафован на рекордные 2,4 млрд евро!


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Земля
Земля, Olaine, 550000 EUR

reklama.vesti.lv

Ягодный кошмар: мужчина умер, поев клубники, семья в реанимации Новости

Ягодный кошмар: мужчина умер, поев клубники, семья в реанимации

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози Wo&Men

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози

За день до исчезновения Ваня посещал религиозный центр Новости

За день до исчезновения Ваня посещал религиозный центр

В ДНР заявили о скором вхождении в состав России Новости

В ДНР заявили о скором вхождении в состав России

Друзья рассказали, что сгубило экс-солиста "Иванушек" Showbiz

Друзья рассказали, что сгубило экс-солиста "Иванушек"

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 