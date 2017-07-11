Ученые оценили риск столкновения «Астероида Смерти» с Землей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

Ученые спрогнозировали апокалипсис на Земле, который наступит 11 июля 2017 года в результате сближения Земли с опасным метеоритом, получившим название «Астероид смерти». По данным специалистов, космическое тело 2017 МС4 на огромной скорости несется к Земле, в связи с чем имеются большие риски того, что астероид упадет на нашу планету, и все живое на ней погибнет.

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Однако старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков призывает не считать реальную угрозу хоть сколько-то значимой.

По словам ученого,

астероид пролетит на расстоянии около трёх миллионов километров от Земли, что примерно в 10 раз дальше, чем Луна,

пишет «МК».

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Однако к потенциально опасным относятся астероиды, расстояние от которых до Земли в точке максимального сближения менее чем в двадцать раз превышает расстояние до естественного спутника.

Тем не менее, если говорить о реальном риске столкновения послезавтра, Нароенков склонен считать его равным нулю даже в случае, если орбита астероида определена неточно.

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