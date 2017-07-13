Ученые предложили создавать многофункциональных роботов из проволоки

Группа исследователей из США и Дании придумала метод, позволяющий создавать многофункциональных роботом из обычной проволоки. Статья, посвященная разработке была опубликована в журнале IEEE Robotics and Automation Letters.

Как пишет N+1, в основе разработки лежит специальный «принтер», который и создает роботов из проволочной заготовки.

Эта заготовка представляет собой три отрезка металлической проволоки, объединенных двумя моторами, которые могут крутить проволоку вокруг своей оси. При помощи колеса со штырем, которое при повороте изгибает проволоку «принтер» создает робота, предназначенного для выполнения той или иной задачи. При этом

система самостоятельно рассчитывает наиболее подходящую форму проволоки,

и роботы, предназначенные для движения по полу или горизонтальной трубе, будут иметь разную форму.

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Отмечается, что для управления системой используется программа с эволюционной нейросетью, поэтому со временем принтер будет создавать более эффективные конструкции. При этом проволоку из алюминиевого сплава, которая используется для создания роботов можно выпрямить и использовать повторно для «печати» другого робота.

Получить более наглядное представление об устройстве принтера и возможностях опытных роботов, которых изготовили ученые, можно благодаря опубликованному на YouTube видеоролику.

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